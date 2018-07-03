В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 00:50 2018-07-03T00:52:21+03:00

Вход в цифровые школы будет осуществляться через видеоидентификацию

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В цифровых школах в России планируют внедрить систему безопасности, которая будет опираться на распознавание лиц. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«Главная цель для нас - это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации. Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другие», - сказала она.

Министр уверена, что система видеоидентификации не пропустит в школу посторонних. Также в цифровой формат будет переведено все делопроизводство в учебных заведениях, а классы дополнят мультимедийными технологиями, передает ТАСС.

«В административной части школы все процессы - делопроизводство, бухгалтерия - также полностью перейдут в электронный формат, как это уже практикуется со школьными журналами и дневниками для наших учеников», - рассказала Васильева.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года​».