2018-07-03T01:41:45+03:00
Происшествия

ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости

Преступник планировал убийство военнослужащих и их семей
Юлия ДИВЕЕВА
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В США арестовали террориста, который планировал теракт на 4 июляВ США арестовали террориста, который планировал теракт на 4 июляФото: REUTERS
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В американском городе Кливленд штата Огайо Федеральное бюро расследований предотвратило теракт, который должен был произойти в День независимости США 4 июля. Сотрудники ФБР задержали мужчину, подозреваемого в подготовке нападения.

Как рассказал спецагент бюро Стив Энтони, задержанный симпатизировал запрещенной в России террористической группировке «Аль-Каида». Он планировал во время фейерверка 4 июля убить военнослужащих, а также их родных.

В ФБР сообщают, что подозреваемого зовут Димитриус Натаниэль Питтс, но он в последнее время называл себя Абдур Рахим Рафик. С ним вошел в контакт агент под прикрытием. Питтс/Рафик признался ему, что хочет нагрузить минивэн взрывчаткой и взорвать его во время праздника, передает портал Cleveland.com.

При этом Энтони не стал уточнять, насколько подозреваемый продвинулся в подготовке теракта. Мужчину задержали в минувшие выходные.

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