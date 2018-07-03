Facebook случайно разблокировала у пользователей людей из «черного списка»

СЕГОДНЯ 05:53 2018-07-03T05:53:59+03:00

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В соцсети Facebook нашли ошибку, которая частично разблокировала на страничках пользователей людей, которых те внесли в «черный список». Об этом сообщила в понедельник куратор вопросов обеспечения сохранности личной информации Эрин Игэн.

«С сегодняшнего дня мы уведомляем более 800 тысяч пользователей об ошибке в Facebook и Messenger , которая разблокировала некоторых из ранее заблокированных пользователей. Ошибка была активна в период с 29 мая по 5 июня», - рассказала она на странице новостей компании.

По словам Игэн, заблокированные пользователи могли видеть некоторые публикации, однако записи, открытые лишь для друзей, по счастью, остались для них недоступны. Она пояснила, что у 83% пользователей программная ошибка восстановила в списках не всех помещенных в «черный список», а только одного человека. Некоторые заблокированные смогли писать сообщения в Messenger.

В компании заверили, что проблема решена, а статус всех ранее заблокированных пользователей восстановлен.