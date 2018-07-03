2018-07-03T06:52:12+03:00
Политика

Ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок

Американские ученые предупреждают о продолжающейся в КНР программе ядерной модернизации
Юлия ДИВЕЕВА
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Испытания баллистической ракеты в КитаеИспытания баллистической ракеты в КитаеФото: REUTERS
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Китай продолжает наращивать свой ядерный потенциал, который на сегодня насчитывает около 280 боеголовок. Такое мнение высказали директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис.

По их словам, Китай по-прежнему реализует программу модернизации ядерного оружия, которую он начал в 1980-х годах. Все это время страна продолжала выпускать новые ядерные баллистические ракеты средней дальности, новые мобильные баллистические ракеты средней дальности с двойной поддержкой, а также улучшенную мобильную пусковую установку для существующей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Также в Китае разрабатывают подвижную установку для МБР и баллистическую ракету с двойным управлением с воздушным пуском, говорится в статье ученых на сайте журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Кристенсен и Норрис указывают, что часть ядерных боеголовок могут до целей доставить около 130 баллистических ракет наземного базирования, 48 ракет морского базирования и 20 бомбардировщиками. Мощность большинства боеголовок 200-300 килотонн. Мощность атомной бомбы сброшенной на Хиросимусоставила 18 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, у Пекина есть четыре субмарины с ядерными двигателями, на каждой - по 12 пусковых установок. Дальность полета БРПЛ более семи тысяч километров.

«Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США», - уверены американские ученые.

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