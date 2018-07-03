Долги россиян перед банками выросли на 26% с начала 2018 года

СЕГОДНЯ 11:12 2018-07-03T11:12:30+03:00

Общая задолженность российских граждан перед банками с начала 2018 года выросла на 26% Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года общая задолженность россиян перед банками выросла на 26% - до 13,49 трлн рублей. Соответствующие данные приводятся в расчетах Национального рейтингового агентства, основанных на отчетности кредитных организаций на 1 июня.

По мнению экспертов, такие изменения связаны с тем, что для большинства заемщиков доступ к кредитам стал еще менее ограниченным, следовательно, спрос увеличился. Так, только в I квартире большинство банков оценивали условия кредитования населения как нейтральные или умеренно мягкие, при этом качество портфеля улучшилось.

"Несмотря на санкции возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена. Мы это хорошо видим по опережающим темпам роста потребительского кредитования," - цитирует газета "Известия" старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока "Управление благосостоянием" Александра Бондаренко.

Существует также мнение, что столь активная выдача займов уже в ближайшие 2-3 года может способствовать росту закредитованности. Однако эксперты успокаивают - пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, быстрый рост нагрузки на россиян не ожидается. Риски снижает и тот факт, что половина займов выдается под залог недвижимости или автомобилей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что только за 2017 год служба судебных приставов закрыла 16,9 млн исполнительных производств на общую сумму в 2,2 трлн рублей, поскольку посчитала эти дела безнадежными. Со многих людей, взявших кредит, было просто нечего взыскивать.