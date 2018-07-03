Меркель объявила о создании в Германии центров для высылки мигрантов
В Германии появятся так называемые "сборочные" транзитные центры, которые будут заниматься оперативной высылкой нелегальных мигрантов. К соответствующему соглашению пришли немецкие правящие партии - "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз".
"Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней", - прокомментировала ситуацию канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагается, что данное спецучреждение будет высылать мигрантов в страны, из которых они прибыли, или на территорию других государства Евросоюза, где те были уже зарегистрированы. Речь идет не только о беженцах, но и о людях, которые изначально не имеет права остаться в ФРГ.
По словам генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, такие депортации будут осуществляться лишь на основе договоренностей и не в ущерб другим странам, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что уже по меньшей мере 14 стран ЕС заявили о готовности поддержать миграционную политику ФРГ и приступить к скорейшему возвращению мигрантов в страны их регистрации.
Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»