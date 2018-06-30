2018-06-30T13:51:20+03:00
В мире

Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»

Канцлер Германии рассказала своим союзникам по правящей коалиции о результатах саммита ЕС, посвященного вопросам миграции
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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В субботу, 30 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель направила руководителям партий, входящих в правящую коалицию Германии, письмо, в котором представила своим союзникам результаты прошедшего ранее на этой неделе в Брюсселе саммита ЕС, посвященного вопросам миграции.

В частности, в своем послании глава немецкого правительства заверила, что как минимум 14 европейских стран заявили о готовности поддержать ее миграционную политику и принять усилия по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Причем, как выяснилось, канцлер Германии намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов, в специальных «сборочных центрах», сообщает агентство DPA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге после 15-часовых переговоров лидерам стран-членов Евросоюза удалось договориться - они достигли соглашения по вопросам миграционной политики.

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