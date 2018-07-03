Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-03T14:50:33+03:00

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, выросло количество высокобалльников и сократилось число случаев удаления с экзамена

Изменить размер текста: A A

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подвел итоги кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году. По его словам, средний балл ЕГЭ вырос, увеличилось количество высокобалльников и сократилось число случаев удаления с экзамена.

"В этом году увеличился средний балл ЕГЭ. По русскому языку балл составил 70,93, что сопоставимо с прошлым. Средний балл ЕГЭ по географии в 2018 составил 56 баллов. По информатике — 58,5 баллов, в прошлом году был немного выше — 59", — сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Напомним, в 2017 году средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 69 баллов. В этом году также выросло число высокобалльников – выпускников, набравших от 80 до 100 баллов за ЕГЭ.

"Высокобалльники – 25% в прошлом году, и 26,7% — в этом", — сказал глава Рособрнадзора.

Он добавил, что количество набравших 100 баллов в 2018 году увеличилось с 5062 до 6136 человек.

Кроме того, за наличие мобильных телефонов с ЕГЭ выгнали 478 выпускников, а 463 человека удалили за шпаргалки. Всего ЕГЭ-2018 сдали около 730 тысяч выпускников, передает РИА Новости.