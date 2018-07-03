«Удержится в диапазоне 4-4,5%»: Минфин оценил влияние роста НДС на инфляцию

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-03T18:30:05+03:00

Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость

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Замминистра финансов Илья Трунин, выступая во вторник, 3 июля, на заседании Госдумы, на котором рассматривался законопроект о повышении НДС, заявил, что при увеличении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% инфляция в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%.

«С учетом целевого ориентира инфляции, по нашим расчетам, если ничего больше не произойдет, это позволит удержаться в тех годовых параметрах 4-4,5%, которые мы планируем на следующий год», - сказал Трунин, уточнив, что влияние роста НДС на инфляцию в среднем оценивается в один процентный пункт.

При этом, как считает замглавы Минфина, негативное влияние на темп роста ВВП удастся нивелировать, поскольку РФ направит дополнительные доходы на инвестиции в инфраструктуру, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 3 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.