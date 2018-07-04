2018-07-04T00:54:28+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Английские болельщики отмыли надпись своего соотечественника с памятника Федору Черенкову

Самого вандала задержала московская полиция прямо на трибуне стадиона
Юлия ДИВЕЕВА
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Памятника футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову со стертой надписьюПамятника футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову со стертой надписьюФото: СОЦСЕТИ
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Футбольные фанаты английской сборной исправили оплошность своего соотечественника и смыли сделанную им надпись с памятника легендарному игроку «Спартака» Фёдору Черенкову, который находится у стадиона «Открытие Арена» в Москве.

Как стало известно, гость из Великобритании по имени Холл Руфус перед началом матча КолумбияАнглия чемпионата мира -2018 написал баллончиком с краской слово «England» (Англия) на груди статуи. Московская полиция очень быстро нашла хулигана и задержала его прямо на трибуне в начале второго дополнительного тайма, передает «Чемпионат».

Болельщик написал «England» (Англия) на памятнике Фёдору Черенкову Фото: СОЦСЕТИ

Болельщик написал «England» (Англия) на памятнике Фёдору ЧеренковуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Теперь англичанину предъявят обвинения по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Руфус пояснил, что просто хотел оставить «что-то на память» и извинился за свое поведение.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сборная Англии одержала победу над Колумбией в серии послематчевых пенальти и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. В 1/4 финала ЧМ-2018 англичане 7 июля сыграют со Швецией.

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