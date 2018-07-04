Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-04T10:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия проводит чемпионат мира по футболу на самом высшем уровне: прекрасные стадионы, приятная атмосфера, и никаких неудобств. Об этом заявил посол Швеции в РФ Петер Эриксон.

По признанию дипломата королевства, футбольные фанаты его страны довольны условиями, созданными организаторами мирового первенства. Эриксон особо отметил то, как россияне тепло принимают шведских туристов: фотографируются вместе, знакомятся, учат русскому языку.

"В Нижнем Новгороде за несколько дней до матча мы провели Дни Швеции, чтобы познакомить нижегородцев со шведской культурой. При этом выяснилось, что русские дети очень хорошо знают персонажей и авторов шведской детской литературы", — сказал Петер Эриксон.

По мнению дипломата, организаторам последующих мундиалей придется изрядно постараться, чтобы провести мировой футбольный турнир на похожем уровне, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Шведская сборная вышла с первого места в группе. В 1/8 финала шведы выиграли у Швейцарии и вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Англии.