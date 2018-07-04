2018-07-04T12:07:54+03:00
Экономика

Минэкономразвития рассказало, как будет меняться курс рубля до 2024 года

По прогнозу министерства, к 2024 году нацвалюта немного ослабеет, а курс доллара увеличится до 68 рублей
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Jжидаетcz курс рубля в 2018 году на уровне 60,8 рублей за долларJжидаетcz курс рубля в 2018 году на уровне 60,8 рублей за долларФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Среднее значение рубля в 2018 году составит 60,8 рублей к доллару и останется вблизи текущих значений.

«Минэкономразвития России ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года. С учетом значений первого полугодия 2018 года в среднем за 2018 год курс рубля к доллару США прогнозируется на уровне 60,8 рублей за доллар. На горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран», - говорится в аналитических материалах Минэкономразвития.

Как передают ТАСС, по базовому сценарию министерства, рубль будет ослабевать постепенно. Планируется, что в 2019 г. курс доллара увеличится до 63,2 руб., а уже к 2024 г. увеличится до 68 рублей.

Кроме того, к 2024 году ожидается ослабление доллара относительно евро, что также скажется и на валютах развивающихся стран, и на рубле.

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