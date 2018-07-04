Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 12:26 2018-07-04T12:26:50+03:00

Здесь зафиксировано уже более 20 тысяч случаев заболевания

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Роспотребнадзор проинформировал граждан о том, что во Вьетнаме зафиксирована вспышка лихорадки денге. Самая неблагополучная ситуация наблюдается в Дананге, Ханое, Хошимине, а также в южных провинциях. Здесь уже наблюдаются тысячи случаев заражения этим заболеванием.

Отмечается, что в этом году лихорадка имеет особенно тяжелую форму. В регионе заражения произошло уже несколько смертей от недуга.

«Всего во Вьетнаме зарегистрированы 21,5 тысяча случаев заболеваний лихорадкой денге. За прошедший период 2018 года четыре случая заболеваний во Вьетнаме закончились летальными исходами», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Специалисты отмечают, что случаи этого заболевания в последние годы стали регистрироваться и в России. Туристы привозят лихорадку из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, а также Гонконга и с Мальдивских островов. Инфекцию переносят местные комары, и распространяется она во время сезона дождей, пишет сайт «Свободная пресса».