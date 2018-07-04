2018-07-04T15:14:21+03:00
Политика

"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны

В верхней палате российского парламента Незалежную иронично назвали "несостоявшимся проектом Австро-Венгрии"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне Киев обвинил Москву в «краже» названия страныНакануне Киев обвинил Москву в «краже» названия страныФото: REUTERS
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В Совете Федерации прокомментировали недавние высказывания депутата Верховной рады Украины Андрея Ильенко, что якобы Россия «украла» название страны у Незалежной, как и язык, на котором говорят ее граждане.

Как посетовала член Совфеда Ольга Тимофеева, у киевский властей началась уже агония от собственной злости и невежества. Это тщетные старания хоть как-то нивелировать перед своими гражданами, за счет страны-соседа, явные промахи в экономике и во внешней политике.

«Сейчас же в Киеве переживают синдром фантомных болей. Сегодня Украина — это несостоявшийся проект Австрийской империи. Проблема Украины в том, что она сама отказалась от своей истории. Она стала ее выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остается, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чем-либо Россию», - отметила Тимофеева в интервью ФАН.

По мнению российского сенатора, пока на Украине не придут к власти серьезные и прагматичные политики, настроенные на реальное развитие своей страны и диалог с соседями, страна продолжит погружаться в пучину хаоса и дальнейшего переписывания исторических фактов.

Накануне депутат Верховной рады Украины Андрей Ильенко в интервью журналистам заявил, что Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия". Так парламентарий прокомментировал недавнее переименование российских воинских частей и соединений.

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