2018-07-04T13:14:18+03:00
Политика

Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны

Андрей Ильенко негативно воспринял присвоение российским воинским частям имен украинских городов
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Рады обвинил Россию в краже названия страныДепутат Рады обвинил Россию в краже названия страныФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Ильенко заявил, что Россия «украла» название страны, а также «ворует чужую историю». Таким образом политик отреагировал на сообщения о присвоении российским воинским частям имен украинских городов.

"Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией", — сказал Ильенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что Россия «украла» название у Украины, после чего стала называться Российской империей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 11 российским дивизиям и полкам почетных званий в честь тех мест, где велись кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны. Среди этих наименований есть названия украинских, белорусских и польских городов. Так, 68-й танковый полк стал именоваться гвардейским Житомирско-Берлинским.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой также заявила, что Москва "украла" у Киева название страны и потребовала переименовать Россию. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что такие псевдоисторические заявления являются отражением ситуации, которая сейчас сложилась на Украине.

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