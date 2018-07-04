Глава МИД Иордании призвал к скорейшему урегулированию ситуации на границе Сирии

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-04T16:15:14+03:00

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время визита в Москву Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал к скорейшему урегулированию обстановки на границе своей страны и Сирии. Он отметил, что правительство Иордании предоставляет помощь беженцам из Сирии.

"В рамках доставки гуманитарной помощи через свою территорию за прошедшие месяцы через границу Иордании в Сирию были поставлены десятки грузовиков с гуманитарной помощью, и мы считаем, что это требует нашего совместного взаимодействия", — сказал ас-Сафади по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Подчеркнули, что ситуация на юге должна быть урегулирована как можно скорее", — добавил иорданский министр.

В свою очередь, Лавров отметил, что международным игрокам стоить оказывать гуманитарную помощь Сирии и не выдвигать политические условия.

"Мы убеждены, что все международные игроки, которые располагают такими возможностями, должны оказывать содействие в решении этих задач на территории Сирийской Арабской Республики, не пытаясь обставлять такую помощь какими-то политизированными условиями", - сказал российский министр, передает ТАСС.