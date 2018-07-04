2018-07-04T16:36:24+03:00
В мире

Умер Ричард Свифт - басист The Black Keys и музыкант The Shins

Музыкант Ричард Свифт умер в возрасте 41-го года, причины смерти неизвестны
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Ричард Свифт на концерте в Торонто с группой The ShinsРичард Свифт на концерте в Торонто с группой The ShinsФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист музыкального коллектива The Black Keys Ричард Свифт умер в возрасте 41-го года.

«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал вокалист группы The Black Keys Дэн Ауэрбах в социальной сети Instagram.

Пользователи приложения оставили сотни комментариев с соболезнованиями, воспоминаниями о встрече с умершим музыкантом и просто грустными смайликами.

Известно, что за месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован и доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Ричард Свифт гастролировал вместе с группой The Black Keys с 2014 года в качестве бэк-гитариста и бэк-вокалиста. В музыкальном коллективе The Shins он играл на клавишных с 2011 года. Также музыкант продюсировал альбомы Шарон Ван Эттен, группы Foxygen и занимался рисованием обложек альбомов.

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