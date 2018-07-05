«А теперь – на Запад с протянутой рукой»: В ВР Украины рассказали, кто виноват в кризисе энергетической отрасли страны

СЕГОДНЯ 05:12 2018-07-05T05:27:47+03:00

В Верховной раде заявили о кризисе в энергетической отрасли Украины Фото: REUTERS

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Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй заявил, что энергетическая отрасль Незалежной находится в плачевном состоянии, а нынешнее руководство министерства энергетики и угольной промышленности неспособно этот кризис преодолеть.

«Довели отрасль до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда займы. Как всегда, на местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой», - посетовал парламентарий в в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что глава Минэнерго страны Игорь Насалик исправить положение просто не в состоянии: «Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтёрам, что происходит, куда мы движемся».

«Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», - добавил народный избранник.

При этом, по мнению Виталия Куприя, наладить ситуацию возможно.

«Если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», - подчеркнул он.

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