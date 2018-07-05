2018-07-05T09:53:16+03:00
В мире

В Китае заявили, что введение повышенных пошлин США станет выстрелом по всему миру

По словам представителя министерства коммерции КНР Гао Фэн, действия Вашингтона открывают огонь по всему миру и по самому себе
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае заявили, что США "открывают огонь" по всему мируВ Китае заявили, что США "открывают огонь" по всему мируФото: REUTERS
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Введение повышенных американских пошлин США станет выстрелом по всему миру и по самому Вашингтону, считает официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Действия США по существу наносят удар по глобальным производственным цепочкам. США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе", — сказал Гао Фэн в четверг, 5 июля.

По его словам, повышенные пошлины США затронут "китайские компании и компании других стран, в том числе предприятия с американским капиталом", передает ТАСС.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Взимание новых пошлин на китайские товары соответствующими американскими службами начнется 6 июля. Власти Китая в ответ заявили о введении 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований американских товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

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