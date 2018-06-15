2018-06-15T07:31:36+03:00
В мире

Трамп решил ввести пошлины на ввоз товаров из Китая на сумму $50 млрд

Список товаров, облагаемых сборами, может быть анонсирован уже в пятницу, 15 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп одобрил введение пошлин на поставляемую в Соединенные Штаты китайскую продукцию на сумму 50 млрд долларов. Такое решение было принято в ходе общения главы государства с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, торгового представителя и работниками сферы национальной безопасности.

Точная дата введения пошлин во время этой встречи не прозвучала. Между тем, ожидается, что Торговое представительство США анонсирует список облагаемых сборами товаров уже в пятницу, 15 июня, а на следующей неделе он будет опубликован в федеральном регистре.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о пошлинах в 25%.

Напомним, что в настоящий момент торговый дефицит между КНР и США составляет 337 млрд долларов. Этой весной Трамп утвердил меморандум о его сокращении, ввел сборы на импорт стали и алюминия, ограничил инвестирование со стороны Китая, а также анонсировал введение 25% пошлин на отдельную продукцию этой страны. В ответ Пекин установил пошлины на 128 товаров, ввозимых из США, передает сайт kp.ru.

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