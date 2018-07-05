2018-07-05T12:55:02+03:00
В мире

Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор

Политологи дали оценку очередным заокеанским угрозам в адрес Москвы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне США пригрозили Москве "драконовскими мерами" в случае якобы вмешательства в близящиеся выборы в конгрессНакануне США пригрозили Москве "драконовскими мерами" в случае якобы вмешательства в близящиеся выборы в конгрессФото: REUTERS
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Угрозы со стороны некоторых американских сенаторов ввести некие «драконовские меры» в отношении России, если якобы она вмешается в осенние выборы в конгресс США, не более чем желание, что называется, «оправдаться перед своими» после поездки в Москву на встречу с российскими парламентариями.

В этом уверен директор Института политических исследований, председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков

«Драконовские меры» могут быть самыми разными, блокировка тех американских ценных бумаг, которые находятся в собственности России. А это примерно около ста миллиардов долларов. Кроме того, США могут усилить поддержку террористического режима в Сирии. Хотя, конечно, такими заявлениями Кеннеди, скорее всего, оправдывается перед своими. А то, мол, поехал в Россию. Для того, чтобы что-то против России ввести, американцам и повод-то не нужен. Они его с легкостью могут сами придумать. Но нам с ними надо жестче», - подчеркнул эксперт в интервью ФАН.

5 июля американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами», если Москва вмешается в выборы в конгресс США. Правда, что именно это будут за меры политик не уточнил.

Накануне Москву для встречи с депутатами Госдумы посетила группа американских конгрессменов и политиков. Обсуждались как вопросы совместного взаимодействия, так и международной повестки дня.

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