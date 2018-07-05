Американский сенатор пригрозил России возможными "драконовскими мерами"

СЕГОДНЯ 10:24 2018-07-05T10:24:20+03:00

По словам Джона Нили Кеннеди, это произойдет в случае вмешательства в ноябрьские выборы в Конгресс

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Сенатор США Джон Нили Кеннеди пригрозил России возможными "драконовскими мерами". По его словам, это произойдет в случае вмешательства России в выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2018 года.

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", — сказал Кеннеди, недавно посетивший Россию.

Он не пояснил, какие меры могут быть применены, но подчеркнул, что реакция может быть "мгновенной и очень жесткой". Сенатор добавил, что хотел бы наладить отношения с Москвой, но для этого руководству страны надо "изменить свое поведение". При этом он не привел доказательств приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года, пишет газета "Коммерсантъ".

Напомним, 30 июня в российскую столицу прибыла делегация конгрессменов США. Уже состоялась встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.