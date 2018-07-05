Вратаря украинского футбольного клуба выгнали из команды за поддержку россиян на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 15:23 2018-07-05T15:23:56+03:00

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Желание поддержать сборную России во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2018 дорого обошлось18-летнему вратарю украинского футбольного клуба "Карпаты" из Львова Михаилу Готре. Руководство команды расторгло действующий контракт с футболистом, сочтя его поведение не патриотичным.

Вратарь "Карпат" Михаил Готра перед игрой 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он изображен с усами и добавил хэштег #усынадежды. Таким образом он поддержал как российскую футбольную дружину, так и главного тренера Станислава Черчесова в частности.

В последствии, уже после исторического выигрыша россиян украинец опубликовал видео, на котором радуется выходу российской сборной в четвертьфинал и оставил подпись "Дааааа, браво", сообщает сайт болельщиков украинского клуба.

Михаил Готра в "сторис" выложил фото в поддержку Станислава ЧерчесоваФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июля по 15 июля. 1 июля сборная России переиграла испанскую сборную и вышла в ¼ финала мундиаля, где встретится со сборной Хорватии, одолевшей датчан.

Стоит отметить, что на Украине неоднократно призывали к бойкоту ЧМ-2018. В частности, комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту запретить трансляцию в стране матчей мирового первенства в России.