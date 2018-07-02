2018-07-02T02:21:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия на ЧМ-2018: следующая – Хорватия

Что надо знать о сопернике российской сборной по 1/4 финала чемпионата мира
Андрей ВДОВИН@av_esq
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В матче с Данией хорваты победили после серии пенальтиВ матче с Данией хорваты победили после серии пенальтиФото: REUTERS
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Полузащитник сборной России Александр Самедов был замучен после победного матча с испанцами, но его хватило на семь слов: «Сборная Хорватии – фаворит нашей части турнирной сетки». Это правда. У нас снова серьезный соперник. И вот с ходу 8 подтверждающих это фактов

1. Сборная Хорватии выиграла три матча из трех в групповой стадии ЧМ-2018. В том числе размазала по полю Аргентину – 3:0. В 1/8 финала, правда, хорватам пришлось нелегко. Основное и добавочное время матча с Данией закончилось вничью – 1:1, и датчане вполне могли выиграть. Все решилось только в серии пенальти.

2. Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич – просто зверь! В серии послемачтевых пенальти он взял 3 (!) удара. Да, у нас есть Акинфеев, но с хорватами, похоже, надо все решать в игровое время.

3. Лука Модрич – мозг сборной Хорватии. Полузащитник «Реала» у себя в национальной команде своими пасами задает направление и темп атак. Его передачи разрезают чужую оборону не хуже скальпеля – нужны цепкие и внимательные защитники, чтобы у вашей команды не вывалились кишки по ходу встречи.

4. Марио Манджукич – наконечник атак сборной Хорватии. Его рост – 1,9 метра. С ним он выигрывает огромное количество единоборств. Не даром хорватская сборная обожает навесные передачи – в воздухе долговязый форвард просто король.

5. Иван Ракитич – совесть сборной Хорватии. Он родился в Швейцарии в семье эмигрантов их Югославии, и до поры до времени никогда не был на исторической родине. Но когда перед ним встал выбор играть за Швейцарию или Хорватию, он выбрал «шашечных».

6. Прессинг – любимое оружие сборной Хорватии. Им она умеет пользоваться не хуже сборной России.

7. Главный тренер Златко Далич никому в Европе неизвестен. Он долгое время работал в Саудовской Аравии и в ОАЭ. А потом внезапно вернулся. Но он оказался отличным тактиком, и человеком, который может найти общий язык с такими звзедами, как Модрич, Ракитич или Маджукич.

8. В сборной Хорватии 22 игрока, а не 23 как у всех. Нападающего Николу Калинича выгнали взашей из команды прямо во время чемпионата. Он отказался выйти на замену в матче против Нигерии, сославшись на боль в спине. Но случилось это не в первый раз – Калинич так же отказывался выходит в товарищеских матчах. И тогда тренер не стерпел и выставил за дверь строптивую звезду.

КСТАТИ

Главный тренер сборной Хорватии: "Со сборной России надо быть очень осторожными"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с журналистами после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде. Напомним, встреча Хорватии и Дании состоялась на стадионе "Нижний Новгород" в воскресенье, 1 июля 2018 года, и закончилась победой Хорватии после серии пенальти. (подробности)

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