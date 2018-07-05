Будущие фармацевты - участники Gxp-саммита приняли участие в профессиональной олимпиаде

СЕГОДНЯ 16:58 2018-07-05T16:59:13+03:00

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В Сочи проходит II Всероссийский межвузовский Gxp-саммит «Выбор лучших. Время вперед» - крупнейшее мероприятие в фармацевтической отрасли России. Главная миссия саммита, собравшего участников из более 23 городов страны, - помочь талантливым студентам и аспирантам медицинских вузов проявить себя перед руководителями успешных фармацевтических компаний.

Каждый из конкурсантов отвечал на 100 вопросов.

Проверку потенциальным сотрудникам устраивают не только работодатели, но и известные эксперты отрасли. 133 участника саммита подтвердили свои знания в специально устроенной для них профессиональной олимпиаде. Задания для студентов были разделены на два блока. В первом конкурсанты прошли индивидуальное тестирование, ответив на 100 вопросов. Во втором студенты решали практические задачи по клиническим исследованиям, фармацевтическом производству и применению лекарственных препаратов.

Задания к саммиту формировались экспертным советом, в который вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли.

Члены экспертного совета, в который вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли, отметили высокий уровень подготовки участников олимпиады.

- Сегодня фармация – одна из важнейших областей науки и экономики. Поэтому так важно поддерживать и развивать одаренную молодежь, готовую трудится в этой сфере, - подчеркнул председатель экспертного совета, руководитель ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, отметив высокий уровень подготовки участников.

Победители GxP-саммита получат денежные сертификаты от организатора мероприятия - благотворительного фонда «Путеводная звезда». Конкурсанту, занявшему первое место, вручат сертификат на 200 тысяч рублей. Победитель, завоевавший второе место, получит 100 тысяч рублей, обладатель третьего места - 50 тысяч рублей.