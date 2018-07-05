2018-07-05T16:59:13+03:00
Общество

Будущие фармацевты - участники Gxp-саммита приняли участие в профессиональной олимпиаде

133 студента медицинских вузов прошли проверку у признанных экспертов отрасли
Ирина СУХАНОВА
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133 участника саммита проверили свои знания, пройдя тестовые задания специальной олимпиады.133 участника саммита проверили свои знания, пройдя тестовые задания специальной олимпиады.
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В Сочи проходит II Всероссийский межвузовский Gxp-саммит «Выбор лучших. Время вперед» - крупнейшее мероприятие в фармацевтической отрасли России. Главная миссия саммита, собравшего участников из более 23 городов страны, - помочь талантливым студентам и аспирантам медицинских вузов проявить себя перед руководителями успешных фармацевтических компаний.

Каждый из конкурсантов отвечал на 100 вопросов.

Каждый из конкурсантов отвечал на 100 вопросов.

Проверку потенциальным сотрудникам устраивают не только работодатели, но и известные эксперты отрасли. 133 участника саммита подтвердили свои знания в специально устроенной для них профессиональной олимпиаде. Задания для студентов были разделены на два блока. В первом конкурсанты прошли индивидуальное тестирование, ответив на 100 вопросов. Во втором студенты решали практические задачи по клиническим исследованиям, фармацевтическом производству и применению лекарственных препаратов.

Задания к саммиту формировались экспертным советом, в который вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли.

Члены экспертного совета, в который вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли, отметили высокий уровень подготовки участников олимпиады.

Члены экспертного совета, в который вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли, отметили высокий уровень подготовки участников олимпиады.

- Сегодня фармация – одна из важнейших областей науки и экономики. Поэтому так важно поддерживать и развивать одаренную молодежь, готовую трудится в этой сфере, - подчеркнул председатель экспертного совета, руководитель ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, отметив высокий уровень подготовки участников.

Победители GxP-саммита получат денежные сертификаты от организатора мероприятия - благотворительного фонда «Путеводная звезда». Конкурсанту, занявшему первое место, вручат сертификат на 200 тысяч рублей. Победитель, завоевавший второе место, получит 100 тысяч рублей, обладатель третьего места - 50 тысяч рублей.

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