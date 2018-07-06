2018-07-06T09:39:38+03:00
В мире

Трамп призвал Германию перестать закупать топливо у России

Американец раскритиковал Берлин за его двойственную политику
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Если Берлин поддерживает позицию защиты Запада от Москвы, то он должен перестать покупать у России нефть и газ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Во время своего выступления на митинге в американском штате Монтана, американец раскритиковал Германию, которая, по его мнению, пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны критикуя Москву за ее внешнюю политику, с другой — закупая энергоносители.

«Германия хочет, чтобы ее защищали от России, однако заключила с Москвой сделку по нефти и газу, в рамках которой платит огромные суммы», - сказал хозяин Овального кабинта.

В продолжении темы глава Белого дома вновь напомнил Германии, что она продолжает политику минимизации расходов на оборону, отчисляя в бюджет НАТО лишь 1% ВВП, являясь, при этом, крупнейшей экономикой в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп еще до своего вступления в должность президента США неоднократно критиковал формат НАТО, который, по его мнению, устарел. Трамп считает, что США вкладывают в общий бюджет чрезмерно много, в отличии от партнеров по блоку.

Вашингтон добивается того, чтобы расходы на оборону каждой из стран — участников блока составляли не менее 2% ВВП.

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