Россияне отменяют свои свадьбы из-за ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-06T10:03:30+03:00

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Казалось бы, Чемпионат мира по футболу-2018 - самый настоящий праздник для россиян. Однако в проведении мундиаля в нашей стране обнаружились и минусы. Как рассказали в российских загсах, молодые граждане страны откладывают свадьбы на более поздний срок. И все из-за ЧМ. За время проведения турнира количество проведенных свадебных церемоний в целом по стране снизилось на 30%.

К примеру, в Калининградской области с 15 июня было зарегистрировано 450 браков, а до 15 июля назначена еще 271 регистрация – это на 35% меньше показателя прошлого года.

Аналогичная ситуация со снижением количества свадеб наблюдается и в Казани, где этот показатель упал на треть. В Нижнем Новгороде регистраций проведенных и запланированных фиксируется на 27% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше, однако показатели тоже отстают от прошлогодних: во время мундиаля было и будет проведено 6854 свадьбы, что на 13,9% меньше обычного.

Причиной такого явления называют сложности с подбором места для праздника. В настоящее время сыграть свадьбу и снять ресторан сложнее, чем обычно, так как большинство заведений рассчитывают обслуживать болельщиков ЧМ-2018. В связи с чем отказывают молодоженам в проведении банкетов, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. Уже закончились групповой турнир и стадия 1/8 финала. Российская сборная продолжает борьбу за главный мировой футбольный трофей.