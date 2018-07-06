2018-07-06T10:54:28+03:00
Происшествия

Американца осудили на 11 лет в Москве за выращивание марихуаны

Помимо срока, суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей
Александра БУРОВА
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Американец в Москве получил 11 лет колонии за выращивание марихуаныАмериканец в Москве получил 11 лет колонии за выращивание марихуаныФото: REUTERS
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Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил 57-летнего американца Томаса Ствалли к 11 годам лишения свободы за то, что он выращивал в съёмной квартире марихуану, после чего пытался продать запрещённый наркотик. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо срока, ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Следствие установило, что Томас Свалли посадил по меньшей мере 29 кустов конопли в месте своего проживания, при этом он обустроил комфортные условия для их роста: установил обогревательные и световые приборы, поливал растения и самостоятельно ухаживал за ними.

После этого иностранец сушил части растения и расфасовывал по пакетам. По мнению следствия эти действия он совершал для того, чтобы продавать вещество наркозависимым лицам.

Всего у гражданина Америки изъяли более 1,5 кг наркотических средств на основе конопли.

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