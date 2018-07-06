Американца осудили на 11 лет в Москве за выращивание марихуаны
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил 57-летнего американца Томаса Ствалли к 11 годам лишения свободы за то, что он выращивал в съёмной квартире марихуану, после чего пытался продать запрещённый наркотик. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо срока, ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
Следствие установило, что Томас Свалли посадил по меньшей мере 29 кустов конопли в месте своего проживания, при этом он обустроил комфортные условия для их роста: установил обогревательные и световые приборы, поливал растения и самостоятельно ухаживал за ними.
После этого иностранец сушил части растения и расфасовывал по пакетам. По мнению следствия эти действия он совершал для того, чтобы продавать вещество наркозависимым лицам.
Всего у гражданина Америки изъяли более 1,5 кг наркотических средств на основе конопли.