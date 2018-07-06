Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян

СЕГОДНЯ 10:19 2018-07-06T10:19:50+03:00

Минтруд намерен добавить в продуктовую корзину россиян больше мяса, овощей и фруктов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В ней появится больше мяса, овощей и фруктов

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Содержимое потребительской корзины россиян будет тщательным образом пересмотрено с целью добавления в нее продуктов здорового питания. С такой инициативой выступили в Минтруде.

В перечень, который планируется утвердить к 2021 году, добавят больше полезных продуктов и фруктов, а также мяса. А вот количество круп и мучного предлагается существенно сократить.

В то же время, как пишут «Известия», эксперты склонны несколько драматизировать инициативу ведомства. Сделав примерную калькуляцию, они выяснили, что цена минимального набора продуктов может подняться в среднем на 30%. Что, в свою очередь, может ощутимо ударить по кошельку рядового потребителя.

Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Понятие используют при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.

Стоит отметить, что текущий состав продовольственной корзины не корректировался с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.