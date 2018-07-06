Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян
Содержимое потребительской корзины россиян будет тщательным образом пересмотрено с целью добавления в нее продуктов здорового питания. С такой инициативой выступили в Минтруде.
В перечень, который планируется утвердить к 2021 году, добавят больше полезных продуктов и фруктов, а также мяса. А вот количество круп и мучного предлагается существенно сократить.
В то же время, как пишут «Известия», эксперты склонны несколько драматизировать инициативу ведомства. Сделав примерную калькуляцию, они выяснили, что цена минимального набора продуктов может подняться в среднем на 30%. Что, в свою очередь, может ощутимо ударить по кошельку рядового потребителя.
Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Понятие используют при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.
Стоит отметить, что текущий состав продовольственной корзины не корректировался с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.