2018-07-06T10:19:50+03:00
Общество

Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян

В ней появится больше мяса, овощей и фруктов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Минтруд намерен добавить в продуктовую корзину россиян больше мяса, овощей и фруктовМинтруд намерен добавить в продуктовую корзину россиян больше мяса, овощей и фруктовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Содержимое потребительской корзины россиян будет тщательным образом пересмотрено с целью добавления в нее продуктов здорового питания. С такой инициативой выступили в Минтруде.

В перечень, который планируется утвердить к 2021 году, добавят больше полезных продуктов и фруктов, а также мяса. А вот количество круп и мучного предлагается существенно сократить.

В то же время, как пишут «Известия», эксперты склонны несколько драматизировать инициативу ведомства. Сделав примерную калькуляцию, они выяснили, что цена минимального набора продуктов может подняться в среднем на 30%. Что, в свою очередь, может ощутимо ударить по кошельку рядового потребителя.

Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Понятие используют при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.

Стоит отметить, что текущий состав продовольственной корзины не корректировался с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.

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