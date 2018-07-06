Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию местного населения
Российские военные врачи начали проводить вакцинацию в Сирии. Прививки делают жителям провинции Хама, чтобы избежать эпидемий таких заболеваний, как брюшной тиф и гепатит А.
Узнав о вакцинации, местные жители начали выстраиваться в огромные очереди у госпиталя. Население, долгое время не получавшее медицинской помощи, хочет попасть на осмотр, проверить здоровье, а также получить бесплатные лекарства. При этом женщин и детей сирийцы пропускают вне очереди, передает сайт телеканала «Звезда».
Отмечается, что в освобожденном от террористов населенном пункте Умм-эт-Тиур работают не только российские медики, но и другие специалисты. Местная администрация при помощи российских представителей восстанавливает инфраструктуру, чтобы беженцы смогли приехать домой и вернуться к привычному образу жизни.
Ранее местному населению пришлось покинуть свои дома и искать убежища в других регионах страны или даже в других государствах из-за близости боевиков, пишет ФАН.