Минздрав прогнозирует рост средней продолжительности жизни на 7 лет к 2030 году

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-06T12:53:48+03:00

Минздрав предсказал рост продолжительности жизни в России до 80 лет к 2030 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Продолжительность жизни россиян может увеличиться к 2030 году. По словам Ольги Ткачевой, главного гериатра Минздрава России, доктора медицинских наук, директора Российского научно-клинического центра, средняя продолжительность жизни увеличится до 80 лет вместо нынешнего показателя в 73,5 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018-й составляет 73,5 года. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастёт до 80,1», - рассказала Ткачева прогнозы демографов.

По ее словам, средняя продолжительность жизни мужчин составит около 75,8 года, женщин — 83,7. Она отмечает, что теперь люди стали медленнее стареть и дольше сохранять когнитивные и физические функции.

Как сообщают РИА Новости, Ткачева рассказала о сравнении учеными когнитивных и физических функций у 18 757 человек, которым было 50 лет и более в 2003-2004 годах и у 16 696, которым было 50 лет и более в 2013 году. Специалисты выяснили, что у позже рожденных людей имели когнитивные функции развиты лучше, чем у их ровесников 10 лет назад. Таким образом, когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.