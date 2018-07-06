2018-07-06T13:10:26+03:00
Общество

Умер Олег Юрьев — российский поэт, прозаик и драматург

Олег Юрьев умер в Германии в возрасте 59 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Олег ЮрьевОлег ЮрьевФото: YouTube
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Умер Олег Юрьев - российский поэт, прозаик и драматург. Он скончался в возрасте 59 лет в Германии. Об этом сообщил писатель Валерий Шубинский.

«Извините, больше ничего сейчас говорить и писать не могу», — написал Шубинский на свойе странице в Facebook.

При этом он не привел причины и обстоятельства смерти Юрьева.

Олег Юрьев родился в Ленинграде в 1959 году. В 32 года переехал в Германию, где жил и работал все остальные годы. Его стихи и проза стали печататься в 1980-х годах. Произведения Юрьева были переведены на многие иностранные языки, а также получили несколько премий — имени Хильды Домин в 2010 году и "Различие" в 2014 году.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 5 июля в Вашингтоне умер ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц. Известный в США журналист внезапно скончался во сне на 65-м году жизни.

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