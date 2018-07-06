Владимир Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем
6 июля отмечает свой юбилей народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская. С днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, глава российского государства пожелал Синявской дальнейших творческих успехов в качестве оперной певицы и педагога. А также отметил ее весомый вклад в развитие искусства в России.
«Уважаемая Тамара Ильинична! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены», - приводится в поздравлении главы государства.
В конце поздравления, Путин поблагодарил Синявскую за ее труд по сохранению памяти творческого наследия певца и композитора – легендарного Муслима Магомаева.
Тамара Синявская - советская и российская оперная певица, педагог. Народная артистка СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Вдова народного артиста СССР Муслима Магомаева.