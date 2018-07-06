Владимир Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем

СЕГОДНЯ 13:23 2018-07-06T13:23:09+03:00

Глава государства пожелал народной артистке СССР дальнейших творческих успехов и поблагодарил за вклад в дело сохранения памяти Муслима Магомаева

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6 июля отмечает свой юбилей народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская. С днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, глава российского государства пожелал Синявской дальнейших творческих успехов в качестве оперной певицы и педагога. А также отметил ее весомый вклад в развитие искусства в России.

«Уважаемая Тамара Ильинична! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены», - приводится в поздравлении главы государства.

В конце поздравления, Путин поблагодарил Синявскую за ее труд по сохранению памяти творческого наследия певца и композитора – легендарного Муслима Магомаева.

Тамара Синявская - советская и российская оперная певица, педагог. Народная артистка СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Вдова народного артиста СССР Муслима Магомаева.