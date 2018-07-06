Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-06T13:40:51+03:00

По словам президента РФ, чемпионат мира по футболу проходит в нашей стране на высокой эмоциональной ноте [видео]

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В пятницу, 6 июля, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с легендами мирового футбола, которых он в шутку попросил предсказать победителя чемпионата мира 2018 года, который проводится сейчас в России.

"Из 32 команд осталось только восемь. Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году", - сказал Путин.

Он отметил, что турнир проходит в России на высокой эмоциональной ноте и уже преподнес немало сюрпризов.

"Сам чемпионат, мне кажется, проходит очень хорошо, на высокой ноте. Много сюрпризов. В чем, собственно говоря, и есть прелесть спортивной борьбы, где побеждает сильнейший", - добавил президент.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин ранее также заявил, что благодаря публикациям иностранных болельщиков в социальных сетях рухнули многие стереотипы о России. А также, по словам главы государства, россияне смогли создать для зарубежных гостей доброжелательную атмосферу.