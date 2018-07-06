Путин: благодаря социальным сетям многие стереотипы о России просто рухнули

СЕГОДНЯ 12:34 2018-07-06T12:35:24+03:00

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Болельщики из других стран, прибывшие в РФ на матчи чемпионата мира по футболу, смогли разрушить многие стереотипы о России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с легендарными футболистами.

"Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", - сказал Путин.

Он также обратил внимание, что местные жители доброжелательно встречают всех иностранцев, прибывших на чемпионат.

"Фанаты из разных стран ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей из общей футбольной семьи, поэтому и стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома", - отметил президент.

Он добавил, что зарубежные болельщики могут познакомиться с культурой и традициями разных народов, живущих в России. По его словам, десятки тысяч туристов создают особую атмосферу праздника и доверия на этом чемпионате, передает ТАСС.