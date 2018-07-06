2018-07-06T16:39:12+03:00
Экономика

Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк

Ранее стало известно, что в результате первой в этом году успешной кибератаки злоумышленники похитили больше 58 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что кибератаку на ПИР Банк совершила хакерская группировка Carbanak.

Напомним, ранее стало известно, что в результате первой в этом году успешной хакерской атаки злоумышленники похитили больше 58 млн рублей. Украденные средства выводились на счета в 22 крупных банках и обналичивались в разных регионах России.

Как сообщил Греф на Международном конгрессе по информационной безопасности, хакеры использовали для проникновения в систему компаний одноименный вирус, передает ТАСС.

Сообщалось, что средства были похищены с корреспондентского счета в Центробанке в ночь на 4 июля.

"Вирус, которым атакован банк, не подлежит идентификации имеющимися сейчас средствами, что было подтверждено сотрудниками ФинЦЕРТ, с наибольшей вероятностью вирус проник в банк через фишинговое письмо", - сказала Колосова.

Из-за атаки кредитная организация приостановила работу 4 и 5 июля, с 6 июля деятельность возобновилась.

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