«Все, что захотят»: Лавров заявил, что Путин и Трамп смогут обсудить любые темы

СЕГОДНЯ 19:56 2018-07-06T19:56:41+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент нашей страны Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе запланированной на 16 июля двусторонней встречи в Хельсинки будут обсуждать «все, что захотят».

Как заметил дипломат, российский и американский лидеры - «достаточно опытные и влиятельные люди», поэтому могут сами выбрать темы для обсуждения. «Они (Путин и Трамп) достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать. <...> Все, что они захотят обсудить, они обсудят», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

При этом, по словам главы МИД РФ, ожидается, что стороны затронут и тему Сирии, и тему Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча президентов России и США запланирована на 16 июля в Хельсинки. Причем американский лидер ранее уже поделился своими ожиданиями от переговоров с российским коллегой. В частности, Трамп заявил, что «был готов к беседе с Путиным всю свою жизнь».