2018-07-06T13:11:08+03:00
В мире

Трамп о предстоящей встрече с Путиным: Я был готов к этому всю жизнь

Американский лидер поделился своими ожиданиями от переговоров с российским коллегой
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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По словам Трампа, у них с Путиным "все будет хорошо"По словам Трампа, у них с Путиным "все будет хорошо"Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп снова рассказал о важности российско-американских отношений. Выступая перед сторонниками в штате Монтана, он назвал диалог с Россией и другими странами «хорошим делом». По его словам, к встрече с Владимиром Путиным (она пройдет 16 июля в Хельсинки) он и вовсе «был готов всю свою жизнь».

- Я встречусь с президентом России на следующей неделе, и мы поладим, - сказал Трамп. - С ним (с Путиным - Ред.) все в порядке. Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо.

При этом Дональд Трамп опять предположил, что в Москве жалеют, что он победил на выборах в 2016 году.

- Они в России, наверное, говорят: «Мы допустили большую ошибку, лучше бы президентом стала криводушная Хиллари Клинтон», - сказал политик.

ЛИДЕРЫ УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ - НИЧЕМ ХОРОШИМ ЭТО НЕ ЗАКАНЧИВАЛОСЬ

- Они пересекались на саммите G20, - напоминает политолог-американист Сергей Судаков. - Тогда я понял, что между Трампом и Путиным все-таки есть химия. Американский президент был очарован своим коллегой. Но это не отменяет того, что США затем ввели очередные антироссийские санкции. Тоже самое можно сказать и о встрече президентов во Вьетнаме на саммите АТЭС. Было много разговоров о Сирии и безопасности, но и после этого последовал, так называемый, «кремлевский список». То есть каждая их встреча приводит к тому, что оппозиция в США принуждает Трампа включать карательные механизмы.

16 ИЮЛЯ ТРАМП И ПУТИН ОБСУДЯТ ВСЕ

- Безусловно, США заинтересованы в том, чтобы создать некие общие инструменты по борьбе с терроризмом, - уверен Судаков. - Таким образом Трамп сможет показать своим избирателями, что он дожал Москву и заставил русских действовать более эффективно в той же Сирии. Но тут мы сталкиваемся со старой проблемой: кого считать террористами, а кого повстанцами?

Еще одна тема - это роль России в денуклеаризации Корейского полуострова. Конечно, встреча Трампа и Ким Чен Ына - это прекрасно. Но чтобы перейти от теории к практике, необходимо участие Китая и России.

Также в Хельсинки совершенно точно поднимут иранский вопрос. А именно ядерную сделку, из которой США недавно вышли. Трамп полагает, что Исламская республика во многом опирается на Россию, и его задача - вбить клин между Москвой и Тегераном.

Особое внимание, конечно, президенты уделят ситуации в Сирии. Тут основная проблема уже не Асад, а курдско-турецкий конфликт на севере страны. Ну и наконец Украина. В США воспринимают ситуацию на Донбассе, как слабое место России. Поэтому нам будут стараться продать ее как можно дороже. На повестке дня также стоит Крым и его признание Соединенными Штатами.

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