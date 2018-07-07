Представитель Госдепартамента заявила, что в России подавляется свобода прессы

СЕГОДНЯ 08:29 2018-07-07T08:29:15+03:00

По словам Хезер Науэрт, США вновь призывают правительство РФ выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в России "подавляется свобода прессы".

"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", были адресно выбраны в качестве мишеней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" [РСЕ/РС] и "Голос Америки", - говорится в заявлении Науэрт.

Представитель американского ведомства отметила, что Вашингтон призывает Москву "выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах".

Напомним, в конце прошлого года в России был принят закон о средствах массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов. Документ позволяет признавать СМИ иноагентом, если оно получает финансирование из заграничных источников.

В январе 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы на территории России учредить юридическое лицо. Это стало ответом на требование министерства юстиции США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Америке.

Ранее Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по указанному закону - "Радио Свобода" должно выплатить 100 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности.