2018-07-07T08:29:15+03:00
В мире

Представитель Госдепартамента заявила, что в России подавляется свобода прессы

По словам Хезер Науэрт, США вновь призывают правительство РФ выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер НауэртРуководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в России "подавляется свобода прессы".

"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", были адресно выбраны в качестве мишеней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" [РСЕ/РС] и "Голос Америки", - говорится в заявлении Науэрт.

Представитель американского ведомства отметила, что Вашингтон призывает Москву "выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах".

Напомним, в конце прошлого года в России был принят закон о средствах массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов. Документ позволяет признавать СМИ иноагентом, если оно получает финансирование из заграничных источников.

В январе 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы на территории России учредить юридическое лицо. Это стало ответом на требование министерства юстиции США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Америке.

Ранее Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по указанному закону - "Радио Свобода" должно выплатить 100 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Советники и союзники Трампа опасаются уступок с его стороны на встрече с Путиным
Запертые в Таиланде в пещере дети написали письмо родным
Российская сборная по футболу пообещала выложиться полностью ради победы над Хорватией на ЧМ-2018
«Киевводоканал» предупредил украинцев о прекращении подачи питьевой воды
«На этом Украина закончится»: Экс-глава Минобороны Незалежной предостерег Киев от попытки «отнять» Крым у России
Аналитики ожидают рост цены на нефть до 150 долларов за баррель‍
Twitter заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов с мая
Мэй пригрозила уволить главу МИД Британии, если он попытается подорвать сделку по Brexit
Погода в Москве на 7 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Италия больше не хочет покупать истребители F-35
Выпрошенные Киевом у США «Джавелины» оказались бракованными
Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе