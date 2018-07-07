2018-07-07T09:51:41+03:00
В мире

Запертые в Таиланде в пещере дети написали письмо родным

Тренер юниорской футбольной команды извинился перед родственниками, что не проявил должную бдительность
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителямВ Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителямФото: REUTERS
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Тренер юниорской футбольной команды и 12 игроков, заблокированные в пещере в Таиланде, передали через дайверов письмо своим родным и близким, в котором попросили их не беспокоится и не переживать, и что очень скоро они все увидятся.

Об этом сообщается на странице подразделения тайских ВМС в Facebook.

«У нас всё хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — говорится в сообщении.

Кроме того, как следует из текста послания, тренер ребят принес родственникам своих подопечных извинения за то, что не смог должным образом уследить за их детьми.

«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал он.

3 июля в Таиланде нашли живыми пропавших игроков юношеской футбольной команды, которые зашли в пещеру 23 июня, однако так не смогли оттуда выбраться от туда из-за продолжительного ливня, который затопил все возможные выходы. В настоящее время местными экстренными службами, совместно с международными специалистами, готовится операция по спасению попавших в беду детей и их тренера.

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