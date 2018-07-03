В Таиланде в затопленной пещере нашли живыми пропавших девять дней назад детей. Но поднять их на поверхность не могут

СЕГОДНЯ 19:11 2018-07-03T19:25:50+03:00

В самом крайнем случае школьникам придется остаться в своем плену до окончания сезона дождей - то есть, до октября [видео]

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В Таиланде британские спасатели-дайверы обнаружили огромную полузатопленную пещеру, в которой находится пропавшая больше недели назад футбольная команда. Из-за дождей и наводнения 12 детей и их тренер оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров.

23 июня детская футбольная команда после тренировки отправилась вместе со своим 25-летним тренером на прогулку в горный парк, где решила заглянуть в пещеру Кхао-Луанг. Она располагается глубоко под землей, в недрах холма. Ее протяженность около 10 километров. Для того, чтобы попасть в пещеру, необходимо спуститься по лестнице на глубину порядка 90 метров.

Подростки прошли по подземным переходам почти четыре километра, когда наконец решили вернуться. Однако на обратном пути они обнаружили, что выход из пещеры затоплен водой (в Таиланде с мая по октябрь длится сезон муссонных дождей, а 23 июня хлынул совершенно свирепый ливень - ред.). Сотрудники парка, отправившиеся на поиск группы, обнаружили в начале пещеры оставленные детьми велосипеды и рюкзаки. Дозвониться до школьников не удавалось. Вода продолжала заполнять пещеру. Поэтому власти приняли решение начать спасательную операцию в надежде, что детям удалось спастись в одной из камер подземного лабиринта.

Поисковые работы не прекращались ни на минуту, однако надежды с каждым днем оставалось все меньше и меньше.

Радостное известие пришло 2 июля. Привлеченные к операции британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон, преодолев глубокое подземное озеро, обнаружили на его берегу юных спортсменов и их тренера живыми. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он снял момент радостной встречи. По словам дайверов, подростки живы и невредимы, хотя и очень ослабли, так как провели без продовольствия в темноте и сырости почти девять дней.

Сразу после этого в штабе, который развернули в одной из первых камер пещеры Кхао-Луанг, было принято решение отправить к детям группу аквалангистов и медиков, которые могли бы оказать им необходимую помощь. Как сообщил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией, никто из детей сильно не пострадал. Правда, у некоторых есть ушибы и ссадины. Врачи, добравшиеся до школьников, делают все возможное, чтобы те скорее восстановили свои силы и могли покинуть пещеру. Губернатор заверил, что дайверы и медики будут находиться с юными спортсменами до тех пор, пока не будет выработан окончательный план вызволения детей из подземного плена.

Сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из наиболее вероятных - обучить школьников погружению с аквалангами. Для этого власти готовы направить к подросткам дополнительный отряд дайверов. Однако, как оказалось, никто из мальчиков, - младшему из которых 11 лет, а старшему - 16, - не умеет ни нырять, ни плавать. Специалисты по дайвингу говорят, что было бы крайне рискованно даже в сопровождении опытных спасателей пытаться эвакуировать ребят со снаряжением по узким коридорам неосвещенной пещеры в мутной и холодной воде.

Помимо этого есть еще одна проблема, которая может осложнить ход спасательной операции - это ухудшение погодных условий. Сейчас дожди прекратились, но они могут начаться вновь в ближайшие дни. А это может привести к повышению уровня воды в пещере. Чтобы обезопасить детей, спасатели с помощью насосов начали откачивать воду. Каждый час откачивается около 10 тысяч литров воды, снижая ее уровень сантиметр за сантиметром.

В случае возникновения трудностей с проведением операции, спасатели предлагают оставить школьников в пещере до окончания сезона дождей (т.е. до октября), снабдив их всем необходимым, в том числе связью.

В операции участвуют более 100 спасателей и дайверов из Таиланда, Великобритании, Китая и Австралии. Также около тысячи солдат обследуют гору, в которой располагается пещера Кхоа-Луанг, ища возможные выходы, которые могут быть связаны с сетью подземных пещерных коридоров.