2018-07-07T15:48:30+03:00
Происшествия

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой шесть баллов

В стране была объявлена угроза цунами
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сильное землетрясение произошло в центральной части ЯпонииСильное землетрясение произошло в центральной части ЯпонииФото: REUTERS
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В центральной и северо-восточной части Японии 7 июля произошло сильное землетрясение. Согласно сведениям, которые зафиксировал национальный метеорологический центр управления страны, магнитуда подземных толчков составила 6 баллов по шкале Рихтера и продолжалась порядка 10 секунд.

Эпицентр аномалии находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км. К настоящему времени информации о каких-либо разрушения, погибших и пострадавших не поступало. В тоже время, как сообщает Kyodo News, была объявлена угроза цунами, которая позже не подтвердилась.

Правительство страны объявило о создании кризисного штаба при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ. Жителей страны просят настоятельно не приближаться к береговой линии.

Стоит отметить, что за последние сутки на страну восходящего солнца обрушилось сразу несколько природных стихий. Так, 6 июля центральную и юго-западную часть островного государства затопили сильнейшие ливни. 46 человек погибли, десятки пострадали.

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