2018-07-07T17:26:43+03:00
Политика

Толстой предложил ПА ОБСЕ отложить рассмотрение трех антироссийских резолюций

При этом вице-спикер Госдумы пригласил авторов этих документов в РФ, чтобы те могли лично убедиться в том, что их проекты «не имеют отношения к реальности»
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр ТолстойВице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр ТолстойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Петр Толстой, выступая в субботу, 7 июля, на заседании постоянного комитета, призвал перенести рассмотрение трех антироссийских резолюций на более поздний срок. Как пояснил политик, нужно время, чтобы авторы этих документов смогли съездить в РФ и убедиться, что подготовленные ими проекты «не имеют отношения к реальности».

«РФ предлагает на этой сессии (в Берлине) не рассматривать эти три резолюции, чтобы их авторы могли непосредственно приехать на территорию РФ и своими глазами убедиться в реальном положении дел, чтобы не ставить ассамблею в ситуацию, когда мы принимаем решения, явно не имеющие отношения к реальности», - цитирует Толстого ТАСС.

При этом вице-спикер Госдумы добавил, что резолюции, касающиеся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий в Южной Осетии, носят необъективный и конфронтационный характер. По его словам, положения этих резолюций «основаны не на фактах, а на домыслах и так называемых фейк ньюс».

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