Футбольного обозревателя Би-би-си обокрали в московском такси
Британская вещательная корпорация Би-би-си подтвердила, что гражданином Великобритании, который ранее на этой неделе пострадал от действий московского таксиста, был их футбольный обозреватель. По некоторым данным, иностранца усыпили и обокрали в такси, которое тот в ночь на 6 июля взял от Большого театра.
«Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция», - сказал официальный представитель британской корпорации «Интерфаксу». При этом собеседник агентства заверил, что в настоящее время пострадавший уже «в порядке и продолжает работу».
Напомним, ранее появилась информация о том, что гражданин Великобритании выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В итоге иностранец очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Как выяснилось, ущерб составил около одной тысячи фунтов стерлингов (это приблизительно 84 тысячи рублей).
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: полиция завела дело по статье «Кража».