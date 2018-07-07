Футбольного обозревателя Би-би-си обокрали в московском такси

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-07T18:20:52+03:00

Би-би-си подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британской телерадиовещательной компании уже подтвердили, что с их сотрудником произошел инцидент в российской столице

Изменить размер текста: A A

Британская вещательная корпорация Би-би-си подтвердила, что гражданином Великобритании, который ранее на этой неделе пострадал от действий московского таксиста, был их футбольный обозреватель. По некоторым данным, иностранца усыпили и обокрали в такси, которое тот в ночь на 6 июля взял от Большого театра.

«Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция», - сказал официальный представитель британской корпорации «Интерфаксу». При этом собеседник агентства заверил, что в настоящее время пострадавший уже «в порядке и продолжает работу».

Напомним, ранее появилась информация о том, что гражданин Великобритании выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В итоге иностранец очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Как выяснилось, ущерб составил около одной тысячи фунтов стерлингов (это приблизительно 84 тысячи рублей).

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: полиция завела дело по статье «Кража».