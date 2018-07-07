2018-07-07T18:51:18+03:00
В мире

В Армении объявили в розыск брата и племянницу экс-президента

Левона Саргсяна и его дочь Ани обвиняют в незаконном обогащении и сокрытии имущества, подлежащего декларированию
Дарья ИВАШКИНА
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Флаг АрменииФлаг АрменииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 7 июля, стало известно, что брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и сокрытии имущества, подлежащего декларированию, объявлены в розыск.

Как уточнили в Специальной следственной службе (ССС) Армении, суд уже заочно арестовал Левона Саргсяна, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск», - говорится в сообщении ССС республики.

Напомним, как недавно стало известно, в поле зрение армянских правоохранителей попали сразу несколько родственников бывшего президента Сержа Саргсяна: два его брата, два племянника и одна племянница. Что касается еще одного племянника, то речь идет об Айке Саргсяне, который фигурирует в уголовном деле о покушении на убийство, возбужденном Генпрокуратурой Армении 4 июля. А вот отца Айка - Александра ранее задерживали по подозрению в незаконном ношении оружия, правда, позднее его отпустили.

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