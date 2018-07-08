Число жертв ливней в Японии достигло 62 человек
По последним данным, жертвами сильных ливней и вызванных ими оползней в Японии стали 62 человека. Об этом сообщает информагентство Kyodo.
Тела четырех погибших были обнаружены : один - в Киото, два - в Хиросиме и один - в префектуре Кочи.
«Это был первый случай, когда была подтверждена гибель людей в Киото и Кочи», - передает интернет-издание.
Также местные власти сообщают, что более 40 граждан все еще числятся пропавшими без вести. Поисковые операции возобновились в воскресенье с рассветом.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что погибшими в Япон6ии числятся 46 человек, еще 48 записаны в пропавшие без вести. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло целый железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. Десятки домов буквально унесло водой.