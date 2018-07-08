Посольство РФ В Армении предупредило о традиции обливать прохожих водой в праздник Вардавар

СЕГОДНЯ 05:52 2018-07-08T05:52:17+03:00

В Армении в воскресенье празднуют Вардавар и обливают друг друга водой Фото: СОЦСЕТИ

Преображение Господне в республике отмечают через 14 недель после пасхи

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В Армении 8 июля на улицах россиян могут облить водой. Такое предупреждение на своей странице в Facebook разместило посольство России в Ереване.

Дипломаты отмечают, что в республике завтра отмечают летний праздник Вардавар посвященный Преображению Господню. В разные годы н выпадает на разные даты, поскольку празднуется через 14 недель после пасхи.

«Это самый большой летний праздник, переросший в шумную детскую игру в поливалки», - говорится в сообщении дипмиссии на официальное странице в соцсети.

В посольстве обратили внимание, что в этот день жители Армении – и взрослые, и дети, - обливают водой прохожих на улицах и с балконов, пассажиров и водителей авто, если те забыли поднять стекла.

«Рекомендуем в случае неприязни к подобным действиям оставаться в этот день в помещениях или укрывать документы, деньги и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты», - посоветовали российские дипломаты.

Они также подчеркнули, что эта традиция имеет позитивный настрой и не предполагает резкой и конфликтной реакции.