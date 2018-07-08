Посольство РФ В Армении предупредило о традиции обливать прохожих водой в праздник Вардавар
В Армении 8 июля на улицах россиян могут облить водой. Такое предупреждение на своей странице в Facebook разместило посольство России в Ереване.
Дипломаты отмечают, что в республике завтра отмечают летний праздник Вардавар посвященный Преображению Господню. В разные годы н выпадает на разные даты, поскольку празднуется через 14 недель после пасхи.
«Это самый большой летний праздник, переросший в шумную детскую игру в поливалки», - говорится в сообщении дипмиссии на официальное странице в соцсети.
В посольстве обратили внимание, что в этот день жители Армении – и взрослые, и дети, - обливают водой прохожих на улицах и с балконов, пассажиров и водителей авто, если те забыли поднять стекла.
«Рекомендуем в случае неприязни к подобным действиям оставаться в этот день в помещениях или укрывать документы, деньги и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты», - посоветовали российские дипломаты.
Они также подчеркнули, что эта традиция имеет позитивный настрой и не предполагает резкой и конфликтной реакции.