Лесные пожары в США стали причиной эвакуации более трех тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:27 2018-07-08T07:27:35+03:00

На данный момент лесные пожары в США уничтожили уже около 40 различных строений

Изменить размер текста: A A

Около 3,2 тысячи человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в США. Речь идет, прежде всего, о Калифорнии, где огнем было уничтожено около 40 различных зданий.

Напомним, что природный пожар вспыхнул в округе Санта-Барбара еще в пятницу, 6 июля, и быстро распространился по территории всего штата. К настоящему моменту он охватил также Вашингтон и Орегон. Пламя удалось локализовать пока примерно на 5%.

Между тем, на воскресенье по меньшей мере 2 тысячи человек остаются без электроэнергии. В борьбе со стихией и ликвидацией ее последствий участвуют около 350 пожарных, передает телеканал NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что бушующие в США пожары уже стали причиной гибели как минимум одного человека. Его обгоревшее тело обнаружили в обугленных развалинах жилого дома в городе Хорнбрук на границе штатов Орегон и Калифорния. Личность погибшего устанавливается.