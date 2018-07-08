2018-07-08T07:27:35+03:00
Происшествия

Лесные пожары в США стали причиной эвакуации более трех тысяч человек

На данный момент лесные пожары в США уничтожили уже около 40 различных строений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 3200 человек эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего на юго-западе СШАОколо 3200 человек эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего на юго-западе СШАФото: REUTERS
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Около 3,2 тысячи человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в США. Речь идет, прежде всего, о Калифорнии, где огнем было уничтожено около 40 различных зданий.

Напомним, что природный пожар вспыхнул в округе Санта-Барбара еще в пятницу, 6 июля, и быстро распространился по территории всего штата. К настоящему моменту он охватил также Вашингтон и Орегон. Пламя удалось локализовать пока примерно на 5%.

Между тем, на воскресенье по меньшей мере 2 тысячи человек остаются без электроэнергии. В борьбе со стихией и ликвидацией ее последствий участвуют около 350 пожарных, передает телеканал NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что бушующие в США пожары уже стали причиной гибели как минимум одного человека. Его обгоревшее тело обнаружили в обугленных развалинах жилого дома в городе Хорнбрук на границе штатов Орегон и Калифорния. Личность погибшего устанавливается.

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