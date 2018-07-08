Владимир Путин поздравил актера Андрея Мягкова с юбилеем

СЕГОДНЯ 10:55 2018-07-08T10:55:35+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с 80-летним юбилеем поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что все роли, исполненные Мягковым, наполнены серьезным смыслом и прошли через сердце артиста. А зритель за это подарил ему свою безграничную любовь.

"Вас знают и искренне любят миллионы людей - за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии. И конечно, за богатейшую коллекцию ярких, самобытных и всегда узнаваемых актерских работ, которые вы создали в театре и кинематографе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Андрею Мягкову дальнейших успехов в творчестве и новых, интересных ролей.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Однако большую известность получил в качестве киноактера.

В общей сложности Мягков снялся более чем в 40 кинолентах. Среди его работ такие как наиболее известных работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы", Карандышев из «Жестокого романса, сотрудник статистического бюро Новосельцев в комедии "Служебный роман". Ну и конечно же полюбившийся миллионам кинозрителей хирург Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!".