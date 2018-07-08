На форварда итальянского "Лацио" напал болельщик с ножом

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-08T13:50:58+03:00

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Форвард итальянской футбольной команды "Лацио" Чиро Иммобиле подвергся нападению вооруженного ножом болельщика.

Инцидент произошел накануне в городе Франкавилла-аль-Маре, где спортсмен отдыхал вместе со своими родными и друзьями. В какой-то момент к их компании подошел мужчина, который вступил в конфликт с товарищем Иммобиле. После непродолжительной перепалки злоумышленник достал нож и ринулся в сторону в сторону молодых людей.

Неизвестно, чем бы закончилось данное происшествие, но в ситуацию вмешались прохожие. В результате нападавший решился удалиться и скрылся в толпе.

По данным издания Il Messaggero, в этот раз обошлось без пострадавших. Между тем, полицейский уже удалось установить личность преступника. Им оказался болельщик, которому запрещено появляется на матчах итальянского чемпионата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году Чиро Иммобиле стал пятым в итоговой таблице лучших бомбардиров. За время последних чемпионатов он забил в ворота соперников 29 мячей.